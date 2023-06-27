Son Dakika: Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 15:49
Son Dakika: Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 15.40'ta meydana gelen depremin derinliği ise 4.99 km olduğu bildirildi.

Sosyal medya kullanıcıları depremin çevre illerden de hissedildiğini aktardı.


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