Son dakika... Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 20.04.2023 - 01:50

Güncelleme: 20.04.2023 - 01:57

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 01.44'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 11.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.