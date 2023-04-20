Son dakika... Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 01:50
Son dakika... Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 01.44'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 11.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.


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