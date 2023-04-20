Son dakika... Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 01.44'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 19, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2023-04-20
Saat:01:44:07 TSİ
Enlem:38.467 N
Boylam:39.194 E
Derinlik:11.11 km
Detay:https://t.co/fEbBHhP9H4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yerin yaklaşık 11.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
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