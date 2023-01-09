Son Dakika... Elazığ'da deprem!

Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:08

Güncelleme: 09.01.2023 - 09:08

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 08.57'de gerçekleşen depremin 7.9 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.