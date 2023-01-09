Son Dakika... Elazığ'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 08.57'de gerçekleşen depremin 7.9 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 9, 2023
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2023-01-09
Saat:08:57:42 TSİ
Enlem:38.369 N
Boylam:39.086 E
Derinlik:7.9 km
Detay:https://t.co/AZhA5rhcIF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ukrayna'ya misilleme saldırısı
- Yaşam koçunun cinsel ilişki tavsiyesi gündem oldu
- Suriyelileri evlerinden alıp götürdüler
- 'Patır patır başlarını açıyorlar'
- Tüm binalara asılacak: Yerli ve milli katil kim?
- Stokçuların otomobilleri bakın nerden çıktı
- Seçim tarihi öne mi alınacak?
- Sinan Ateş için 'intikam' sloganları
- Şık ile MHP’li Yalçın arasında ‘Sinan Ateş’ tartışması
- Sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi