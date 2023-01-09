Son Dakika... Elazığ'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:08
Son Dakika... Elazığ'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 08.57'de gerçekleşen depremin 7.9 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.


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