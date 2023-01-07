Son Dakika: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 7, 2023
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.29 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-07
Saat:04:52:57 TSİ
Enlem:39.373 N
Boylam:26.254 E
Derinlik:14.14 km
Detay:https://t.co/zXWkE7Z5ed@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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