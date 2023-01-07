Son Dakika: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 07.01.2023 - 05:11
Son Dakika: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AYRINTILAR GELİYOR... 


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