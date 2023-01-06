Son Dakika... Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem!
Son dakika gelişmesi... Merkez üssü Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 13.32 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Merkez üssü Kuşadası Körfezi olan depremin 7.13 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.73 km] Kuşadası (Aydın)
Tarih:2023-01-06
Saat:13:32:18 TSİ
Enlem:37.902 N
Boylam:27.238 E
Derinlik:7.13 km
Detay:https://t.co/WYWPXMzBfD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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