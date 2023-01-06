Son Dakika... Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem!

Son dakika gelişmesi... Merkez üssü Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2023 Cuma, 13:43
Son Dakika... Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 13.32 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Merkez üssü Kuşadası Körfezi olan depremin 7.13 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.


aydın Kuşadası deprem afad Kandilli Rasathanesi Son dakika

En Çok Okunan Haberler