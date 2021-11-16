Son dakika... Elektrik faturaları için kanun teklifi sunuldu
Elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
Ayrıntılar geliyor...
Video Haberler
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
En Çok Okunan Haberler
- Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi
- Ferdi Özbeğen'in yeğeni evinde öldürüldü
- Bahçeli'den Erdoğan açıklaması
- Bakan Elvan konuştu dolar ve euro fırladı
- Şekere dev zam!
- Gökhan Özoğuz'dan, Erdoğan'ın sözlerine cevap
- Erdoğan ile Davutoğlu'nun kavgasını anlattı
- İmkanınız varsa şimdi alın çağrısı yapıldı
- İran kalecisinden iddialara cevap geldi!
- Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt