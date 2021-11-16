Son dakika... Elektrik faturaları için kanun teklifi sunuldu

Elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2021 Salı, 18:11
Son dakika... Elektrik faturaları için kanun teklifi sunuldu
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