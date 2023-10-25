Son dakika... Emekli ikramiyesi TBMM'de kabul edildi

Yayınlanma: 25.10.2023 - 18:56

Güncelleme: 25.10.2023 - 19:15

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören yasa maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

5 bin liralık ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında emeklilerin hesaplara yatırılacak.

Genel Kurul’da grup önerileri ve Danışma Kurulu önerisinin ardından emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini de öngören Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

HERKES YARARLANAMAYACAK

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus olarak verilecek emekli ikramiyesi hakkında merak edilen ayrıntılar geçen günlerde Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Milyonlarca emekli yurttaştan sadece bir bölümünün yararlanamayacağı ikramiye dul ve yetim aylığı alanlara ise kısmi olarak ödenecek.

Sadece çalışmayan emekliye verileceği için tartışma konusu olan 5 bin liralık emekli ikramiyesiyle ilgili son noktayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koydu. Bakan Işıkhan “Biz düzenlemeyi tamamladık. Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek” dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tek seferlik verilecek olan emekli ikramiyesinin kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara yatırılacağını belirtmişti.

5000TL EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Kabine Toplantısı ardından konuşan Erdoğan, emekli ikramiyesinin kimlere verileceğini açıklamıştı. Erdoğan, emekli ikramiyesinin çalışmaya devam eden emeklilere verilmeyeceğini duyurmuştu:

“Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.”

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre çocuklu ve dul olan yurttaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.

TBMM'DE BAŞKA NELER OLDU?

TBMM Genel Kurulunda CHP, HEDEP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

Saadet Partisinin "Kanun Hükmünde Kararnameler", İYİ Parti'nin "yetiştirme yurtlarında barındırılan çocuklar", HEDEP'in "6 Şubat depremi", CHP'nin ise "demokrasi ve toplumsal birlikteliğimize kasteden şahıslar ve örgütler" konularında araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra Danışma Kurulu'nun 12. Kalkınma Planının görüşmelerinin Genel Kurul Gündeminin özel işlerde yer alacak kısmına alınması önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul, 30 Ekim Pazartesi günü 12. Kalkınma Planının görüşmeleri için toplanacak.

İki bölüm halinde görüşülecek 12. Kalkınma Planında her bölüm üzerinde siyasi parti grupları ile istemi halinde yürütme ve komisyona 30'ar dakika, şahsı adına söz alacak iki milletvekiline ise 10'a dakika konuşma süresi tanınacak.