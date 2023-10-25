Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi: 'Akıllarını kaçırmış olmaları gerekir'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 16:01

Güncelleme: 25.10.2023 - 16:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini belirten Erdoğan, "Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, Batı'nın sana borcu çok, ama Türkiye'nin sana borcu yok. Bu İsrail çocukları öldürüyor, o çocukların halini gördük, bunların paramparça oluşuna asla izin vermeyiz, çünkü insanlıktan nasibimizi aldık. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" diye konuştu.

İsrail'e gitme planının iptal edildiğini söyleyen Erdoğan, "Ben bu Netanyahu'nun bir kere elini sıktım, tabii iyi niyetimiz vardı, suistimal etti. Her gün alçakça öldürülen yüzlerce çocuk kadınlara sırtını dönen alçaklar için artık konuşma vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"NE OLACAK CİHADA MI KATILIYORUZ?"

Konuya ilişkin Cumhuriyet TV'de değerlendirmelerde bulunan Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk şunları söyledi:

"Siyasi ve diplomatik açıdan talihsiz bir açıklama. Çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa onu yapmamız gerekir. Her zaman olduğu gibi seçimlere giderken tabana yönelik mesajlar verildi. Eğer Filistin meselesi bir kaygıysa Tayyip bey gereğini çok daha önce yapmalıydı. Mücahit lafı, dini, islamcı ve ideolojik bir ifade. Ne olacak? Cihada mı katılıyoruz. Sağdan soldan 'Ordu Kudüs'e' diye çağrılar var. Türk Ordusu cihada mı kalkacak? Daha dikkatli konuşulması lazım."

"AKILLARINI KAÇIRMIŞ OLMALARI GEREKİR"

Erdoğan'ın, "İnsani, siyasi, askeri varlığımızla Filistin tarafının garantörlerinden biri olmaya hazırız" sözlerine ilişkin Solmaztürk, "Buradaki kasıt Türk Ordusu'nun gidip İsrail'e karşı savaşması değil, öyle bir şey kast etmeleri için akıllarını kaçırmış olmaları gerekir. Bölgede kriz durumu sona erer, ateşkes durumuna ulaşılır ve bölgede bir barış gücü kurulursa, barış gücünün içinde yer almak üzere bir kuvvet gönderilir. Geçmişte de örnekleri var. Burada garantör lafı ne anlama geliyor? Filistin adına mı Hamas adına mı garantör olunacak? Türk Ordusu'nun yapabileceklerinin bir sınırı var, her ordu gibi. En son depremde de orduya eleştiriler vardı. O zaman milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Suriye'yi mi boşaltalım' demişti. TSK şu anda angaje durumda" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL ORDUSU HER HALUKÂRDA ZAİYAT VERİR"

İsrail'in olası kara harekâtı için hazırlıklarını tamamlamayı beklediğini belirten Solmaztürk, "Kara harekâtı en zor harekât türüdür. 300 binden fazla asker seferber edildi. Bu kadar büyük çapta seferberlikten düzenli orduya geçiş zaman alır. Harekât planına göre personel bilgilendirilir ve tatbikat yapılır. Teknik olarak aradan geçen zaman uzun değil. Hazırlığın henüz bitmediğini düşünüyorum. İstihbarat durumunun netleşmesi lazım. Hamas'ın direneceği ve iyi hazırlandığı belli. Ağır zaiyattan kaçınmak için harekât alanını hazırlıyorlar. Belli bölgelerde ağır bombardıman ile yaklaşma koridorları açıyor. İsrail ordusu her halukârda zaiyat verecektir" dedi.

"İSRAİL'İ DURDURACAK TEK ÇÖZÜM..."

İsrail'in kara harekâtı yapması halinde harekâtın uzun süreceğini ifade eden Solmaztürk, "İsrail, Hamas'ı siyasi ve askeri olarak bitirmek istiyor. İdeolojik olarak kalacaktır çünkü yerleşmiştir. Eğer Hamas kendini lağvetmeyi, Filistin'deki yönetime bırakmayı kabul eder ve rehineleri teslim ederse İsrail kara karekâtından vazgeçebilir. İsrail'i sadece bu durdurabilir. Biz Hendek muharebelerinde PKK tarafından tahkim edilmiş üç küçük kasabanın geri alınması için 250 şehit verdik. Mevzubahis bölgeden Hamas'ı temizlemek çok daha uzun süren bir harekât gerektiriyor. Ateş gücü oldukça etkin kullanılacaktır" diye konuştu.