Son dakika... Emniyet açıkladı: Merkez Bankası ve Kızılay AVM çevresinde 'şüpheli paket' uygulaması

Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü, Merkez Bankası ve Kızılay AVM çevresinde bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyurdu. Açıklamada vatandaşların paniğe kapılmaması vurgulandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 19:20
Son dakika... Emniyet açıkladı: Merkez Bankası ve Kızılay AVM çevresinde 'şüpheli paket' uygulaması
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Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara uyarı yaptı.

Açıklamada "Merkez Bankası civarında güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan ikinci bir duyuruda ise "Kızılay AVM çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yapıldı.


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