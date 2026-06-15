Son Dakika... Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 19 bin polisin görev yeri değişecek

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında başkomiser ve alt rütbelerde görev yapan toplam 19 bin 96 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan imzasıyla yayımlanan resmi açıklamaya göre, atama listeleri bugün saat 18.00 itibarıyla personelin erişimine açılacak.

ATAMALARIN AYRINTILARI

Yapılan açıklamada, atama ve yer değiştirme işlemlerinin kapsamına dair şu veriler paylaşıldı:

Atamaya Tabi Amir Sayısı: 1.528 (Başkomiser ve alt rütbeler)

Atamaya Tabi Polis Memuru Sayısı: 17.568

Toplam Değişim Gören Personel: 19.096