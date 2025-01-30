Son Dakika... En düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.

Son Dakika... En düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
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İHA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 20:23

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

Kanun teklifinde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkartılmasına ilişkin madde kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve 9 maddeden oluşan teklife göre, 2024 yılında 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, yüzde 15,75 oranında artırılarak 14 bin 469 liraya yükseltildi.

Teklif kapsamında, 2016 yılında başlatılan işverene asgari ücret desteği de devam edecek. 2025 yılı için bu destek 1000 lira olarak belirlenirken, düzenleme ile kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve iş güvencesinin korunması hedefleniyor.


Etiketler: #TBMM #TBMM Genel Kurulu #kabul

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