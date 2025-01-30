TBMM'de emekli aylığı mesaisi

Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:17

Güncelleme: 30.01.2025 - 09:17

Emekli aylıklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam edecek. AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve 9 maddeden oluşan teklife göre, 2024 yılında 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, yüzde 15,75 oranında artırılarak 14 bin 469 liraya yükseltilecek.

Teklif kapsamında, 2016 yılında başlatılan işverene asgari ücret desteği de devam edecek. 2025 yılı için bu destek 1000 lira olarak belirlenirken, düzenleme ile kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve iş güvencesinin korunması hedefleniyor.

Kanun teklifinin Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.