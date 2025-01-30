TBMM'de emekli aylığı mesaisi

Emekli maaşlarına zam yapılmasını ve işverene asgari ücret desteğinin sürdürülmesini öngören kanun teklifi Meclis gündeminde. En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya çıkarılırken, işverene asgari ücret desteği 2025 yılı için 1000 lira olarak belirlendi.

TBMM'de emekli aylığı mesaisi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:17

Emekli aylıklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam edecek. AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve 9 maddeden oluşan teklife göre, 2024 yılında 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, yüzde 15,75 oranında artırılarak 14 bin 469 liraya yükseltilecek.

Teklif kapsamında, 2016 yılında başlatılan işverene asgari ücret desteği de devam edecek. 2025 yılı için bu destek 1000 lira olarak belirlenirken, düzenleme ile kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve iş güvencesinin korunması hedefleniyor.

Kanun teklifinin Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.


Etiketler: #TBMM #TBMM Genel Kurulu #Emekli aylığı

İlgili Haberler

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Son hali korkuttu: Yüzüne 'yemeklik yağ' enjekte ettirdi

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Son hali korkuttu: Yüzüne 'yemeklik yağ' enjekte ettirdi
En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları
E-Devlet'te emekli maaşı şoku: Hesaplama sistemi baştan sona değişti!

E-Devlet'te emekli maaşı şoku: Hesaplama sistemi baştan sona değişti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler