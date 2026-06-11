Son dakika... Erden Timur hakkında tahliye kararı

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan eski Galatasaray yöneticisi ve NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.
Timur, ''Futbolda bahis'' soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
ERDEN TİMUR HAKKINDA TAHLİYE KARARI
NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.
NE OLMUŞTU?
İş insanı ve eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Futbolda bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Timur'un dosyası, emniyetteki işlemlerin ardından mevcut soruşturmadan ayrılarak Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarılmış ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verilmişti.