Son Dakika... Erdoğan açıkladı: 37 bin sağlık personeli alınacak

Yayınlanma: 14.03.2025 - 20:31

Güncelleme: 14.03.2025 - 20:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında konuştu. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, 37 bin sağlık personelinin alınacağını açıkladı.

Erdoğan, "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz" dedi.

"SAĞLIKTA ŞİDDETE MÜSAMAHAMIZ YOK"

Erdoğan, 81 ilde görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize hizmet eden toplam sayısı 1,5 milyona ulaşan sağlık çalışanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Hekimlerle beraber tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Böyle anlamlı bir iftar sofrasında bizleri bir araya getirerek gönüllerimizi birleştiren bakanımız ve bakanlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Tıbbiyeliler İstikbal harbimizde hem cephe önünde hem cephe arkasında canlarını tehlikeye atmışlardı. Hocasından doktoruna, sağlık çalışanlarının tüm neferlerine hem pandemide hem de 6 Şubat depremlerinde verdikleri mücadeleleri gördük. Siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutmayız. Rabbim sizden ve tüm sağlık camiamızdan razı olsun diyorum. Sizlere ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Zor günlerde gösterdiğiniz emeğin milletimiz tarafından her zaman takdir edileceğini sizlere belirtmek isterim. Salgınla mücadeleyi, Amerika ve Avrupası dahil bizden daha iyi imkanlara sahip ülkelerden daha iyi yönetmemizde şu an olduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura hastanesinin de etkisi olmuştur. Ülkemizdeki muhalefetin engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. Sağlıkta şiddete müsamahamız yoktur. Sağlık çalışanlarına el kaldırılmasını asla kabul etmeyiz."