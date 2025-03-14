Tokalaşıp sohbet etmişlerdi: Sırrı Süreyya Önder, Erdoğan'la ne konuştuklarını anlattı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iftar programında ayak üstü sohbet eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Erdoğan'ın yeni sürecin nasıl gittiğini sorduğunu belirtti.

Tokalaşıp sohbet etmişlerdi: Sırrı Süreyya Önder, Erdoğan'la ne konuştuklarını anlattı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:16

TBMM'de düzenlenen iftar programına katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Meclis Başkanvekili ve İmralı heyetinde olan Sırrı Süreyya Önder’in elini sıkarak, ayaküstü sohbet etti.

Erdoğan’la yaptıkları konuşmayı Mezopotamya Ajansı’na konuşan Önder, bu kısa sohbet sırasında kendisinin sağlığını sorduğunu ve aynı şekilde kendisinin de Erdoğan’ın sağlığını sorarak, iyi dileklerde bulunduğunu ifade etti.

ERDOĞAN SÜRECİ SORDU

Önder, Erdoğan’ın aynı zamanda Kürt sorunu bağlamında süren “sürecin” nasıl gittiğini sorduğunu da paylaştı.

Önder, Erdoğan’ın DEM Parti’nin yaptığı görüşme başvurusuna dair de kendisi ile bilgi paylaştığını ve Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın randevu tarihini kendileri ile paylaşacağına dair bilgi aktardığını söyledi.

Bu görüşme sonrası Erdoğan, Önder, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve pek çok AKP’li ve diğer siyasi parti yetkilileri aynı masada oturarak, iftarını açtı.


Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan

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