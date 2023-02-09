Son Dakika... Erdoğan açıkladı: Can kaybı sayısı 16 bin 170'e yükseldi

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 16:51

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 17:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere ilişkin son durumu açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

"Osmaniye depremin vurduğu şehirlerden biridir. Şu an itibarıyla depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 16 bin 170'e ulaştı.

Yaralılarımızın sayısı ise 64 bin 194'e yükseldi. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444.

Osmaniye'de ise 326 bina yıkılmış, 877 vatandaşımı vefat etmiş, 2 bin 220 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

İster istemez bazı gecikmeler, eksiklikler de yaşanabiliyor.

Afet bölgesi ilanından, şu anda parlamentomuzda OHAL kararına kadar tüm adımları attık ve bir saat içerisinde de parlamento kararını verecektir."