Son Dakika... Erdoğan açıkladı: Kabine'de yeni isimlere görev

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 13:11

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 13:30

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan açıklamasında Kabine'de değişikliğe işaret ederek, "9 Nisan'da aday listelerimizi teslim edeceğiz. 3 dönem kuralı ve diğer sebeplerle yeni isimler yer alacak, arkadaşlarımızın bir kısmı ile devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Günü geldiğinde bayrağı, onu aynı menzile taşımaya devam edecek bir başkasına devretmek kaçınılmazdır. Bakanlarımız hizmetleri 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te sürdürecekler. Seçimleri kazandıktan sonra kabineden yeni isimlere görev vereceğiz" dedi.

Parlamentoda çoğunluğu sağlamaya dönük sürpriz isimlerin “milletvekili adayı gösterilmesi” yönünde çalışmalar yürütüldüğü kulislere yansımıştı.

Cumhuriyet'in geçen günlerde aktardığı kulis bilgisine göre, bakan adaylıklarında depremden zarar gören 11 il öncelikli olacak. Erdoğan’ın “listelerin ilk sırasına koyacağı bakanlara ‘dokunulmazlık zırhı’ kazandırmayı hedeflediği” belirtilmişti.

İSİM İSİM BELLİ OLDU

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'nun edindiği bilgiye göre, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kahramanmaraş’ta, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hatay’da, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Şanlıurfa’da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın da Osmaniye’de milletvekili adayı yapılacağı” belirtiliyor. “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ise İstanbul birinci bölgeden liste başı olacağı” kaydediliyor. “Kurum’un 2024 yerel seçimlerinde de İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday yapılacağı” ifade edilmişti.

Yine kulislere yansıyan bilgilere göre, “Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Adana, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kayseri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un İstanbul, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Trabzon, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Diyarbakır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Kocaeli ya da Bursa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Manisa, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Ankara ya da Tokat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un İzmir ya da İstanbul listelerinde yer alması” beklendiği aktarılmıştı.