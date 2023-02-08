Son Dakika: Erdoğan deprem bölgesinde...

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:30

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 15:12

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı sayısı anbean artıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Esenboğa Havalimanı'ndan uçakla Kahramanmaraş'a giden Erdoğan, depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.

Erdoğan'ın, Kahramanmaraş kent merkezindeki ziyaretinde çadır kente uğraması, ardından Pazarcık'a gitmesi beklenirken daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.