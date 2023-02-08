Son Dakika: Erdoğan deprem bölgesinde...

Son dakika haberi... Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yıkımı altında kaldı. 10 kentimiz yerle bir olurken, Türk halkı büyük organizasyon bozukluğu ve yetersiz kurtarma çalışmalarına rağmen yaralarını sarmaya çalışıyor. Tarihi dramı Ankara'dan izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün depremin üçüncü gününde bölgeye gitti. Ancak Erdoğan'ın her adımını canlı yayınla veren iktidar medyası adeta suspus oldu. Televizyonlar Erdoğan'dan kontrollü bir şekilde görüntü geçerken internet siteleri de bu gelişmeyi adeta görmezden geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:30
Son Dakika: Erdoğan deprem bölgesinde...
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı sayısı anbean artıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Esenboğa Havalimanı'ndan uçakla Kahramanmaraş'a giden Erdoğan, depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.

Erdoğan'ın, Kahramanmaraş kent merkezindeki ziyaretinde çadır kente uğraması, ardından Pazarcık'a gitmesi beklenirken daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.


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