Son Dakika: Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşecek

05 Ekim 2022 Çarşamba, 19:13

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü görüşme gerçekleştirecek.

Armenpress'in haberine göre; Paşinyan; Aliyev, Macron ve Michel ile dörtlü görüşme yapacak.

Habertürk'te yer alan habere göre; Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşeceğini açıkladı.

Paşinyan, "Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak için Prag'a gidiyorum. Orada ben, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve AB Konseyi Başkanı arasında dörtlü bir görüşme planlanıyor. Hiçbir şey değişmezse bunlar esasen barış gündeminin genel tartışmasına uyan ana toplantılar olacak" ifadelerini kullandı.