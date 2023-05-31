2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bugün 17.30’da Saray'da bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 16:46
Son dakika... Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme!
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek.

Saray'da bugün saat 17.30’da gerçekleşecek olan sürpriz görüşmenin gündemi ise merak konusu oldu.


AKP Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Saray MHP Milliyetçi Hareket Partisi

En Çok Okunan Haberler