Son dakika... Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme!

Yayınlanma: 31.05.2023 - 16:46

Güncelleme: 31.05.2023 - 16:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek.

Saray'da bugün saat 17.30’da gerçekleşecek olan sürpriz görüşmenin gündemi ise merak konusu oldu.