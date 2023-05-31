Son dakika... Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme!
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bugün 17.30’da Saray'da bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek.
Saray'da bugün saat 17.30’da gerçekleşecek olan sürpriz görüşmenin gündemi ise merak konusu oldu.
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