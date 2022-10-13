Son Dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme başladı.

AA
13 Ekim 2022 Perşembe, 12:50
Son Dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İÇİN KRİTİK ZİRVE

Geçtiğimiz günlerde Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin Astana'da bir araya geleceği, görüşmede Ukrayna ve ikili ilişkilerin ele alınacağı ifade edilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadelerini kullandı.

Görüşmeyi dünya kamuoyu da yakından takip ediyor. İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erdoğan'ın Putin'i Ukrayna'daki saldırganlığını sona erdirmeye ikna etmesini umuyoruz" denildi. 


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