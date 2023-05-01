Son Dakika: Erdoğan'dan seçim sonrası için emekli ve memur maaşı vaadi
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız" dedi.
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