Son Dakika: Erdoğan'dan seçim sonrası için emekli ve memur maaşı vaadi

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 14:22
Son Dakika: Erdoğan'dan seçim sonrası için emekli ve memur maaşı vaadi
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