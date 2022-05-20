Son Dakika... Erdoğan: 'Terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz'

20 Mayıs 2022 Cuma, 14:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

"(Kolombiya Devlet Başkanı'nın ziyareti) Dünyada terörün farklı boyutları var. Bunlardan en önemlilerinden biri uyuşturucu kaçakçılığıdır. Bunu görüşme fırsatımız olacak.

"YPG'Yİ NEDEN TERÖR ÖRGÜTÜ KABUL ETMİYORSUNUZ?"

Terörle mücadelenin kuşatıcılığı çok geniştir. Bizim PKK ile mücadelemiz, aslında AB'nin PKK'yi terör örgütü olarak kabul etmesine, ayrı bir kılıf uydurdular. Öbür tarafta YPG'yi terör örgütü olarak niye kabul etmiyorsunuz? Bunları en iyi bilen biziz. YPG kesinlikle PKK'nin bir farklı doğurduğu terör örgütüdür. Bunları şu anda AB olduğu gibi dünyada da, hatta hatta ileri gidiyorum ABD bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor. Bunlar terör örgütüdür, terör örgütünün işledikleri suçlar ortadadır. Ne yazık ki Batı bunları hâlâ gizliyor, örtüyor. Başta Almanya olmak üzere, İsveç'te, Finlandiya'da her türlü yürüyüşleri yapıyorlar. Biz de bu işi en iyi bilen olduğumuza göre bunun gereğini yapmaya devam edeceğiz.

"NATO'YA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ALINMASINA 'EVET' DİYEMEYİZ"

Hollanda Başbakanı ile geniş bir görüşme yaptık. NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına da evet diyemeyiz. Bunu İsveç için de Finlandiya için de aynı düşünüyoruz."