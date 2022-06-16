Son Dakika: Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti

16 Haziran 2022 Perşembe, 18:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Görüşme, AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Sürpriz bir görüşme diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı’nın programında bu görüşmeye dair bir açıklama yok.

ASGARİ ÜCRETE ZAM MI GELİYOR?

Asgari ücret artışıyla ilgili AKP içerisinde farklı açıklamalar kafa karışıklığı yaratırken Erdoğan geçen günlerde zam sinyalini vermişti.

Erdoğan, "Dar gelirlilerin ve ücretlilerin hayat pahalılığı sebebiyle ortaya çıkan refah kayıplarını telafi etmek için sürekli yeni programlar devreye alıyoruz.Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuz ayında enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. Yılbaşında çok daha kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar planlıyoruz. Önümüzdeki şubat-mart ile birlikte enflasyon önemli ölçüde gerileceği için attığımız adımların insanlarımızın hayatlarındaki etkilerini daha iyi görecebileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya, "Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır" şeklinde yanıt vermişti.

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