Erdoğan: 'İnsanları geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da biziz'

16 Haziran 2022 Perşembe, 15:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Seçim takviminden bir yıldan geriye saymaya başladığımız şu günlerden itibaren geçen her gün hazine değerindedir. Derdini anlatmak isteyen her vatandaşımızın AKP teşkilatından birini görecek şekilde sahayı sıkı tutmalıyız.

"AKP'NİN KADERİ İLE ÜLKENİN KADERİ İÇ İÇE!"

Muhalefetin gündemlerine takılıp kalmamalı onların peşinden gitmemeliyiz. Gündemi belirleyen daima biz olacağız. 2023 hedeflerimizle 2053 vizyonumuzla insanlarımızın umutlarının ve beklentilerinin adresi de yine biz olacağız. Önemli olan bu malzemeyi doğru kullanmaktır. Üye sayısı 11 milyonu geçen bir partinin içinde üslubuyla sıkıntılı olan insanlar vardır. AKP ailesi ihtiyacı olan her konuda doğru insanı öne çıkaracak kadar büyüktür.

Halka tepeden bakan, geleni kapıdan içeri almayan AKP yöneticisi olamaz. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet için gece gündüz koşturmayan AKP'de görev üstlenemez. Bunlar bizde mecburidir. Aksi takdirde ortaya çıkan tablodan sadece AKP değil, şehirlerimiz de zarar görmektedir. AKP'nin kaderi ile ülkenin kaderi et ile tornak gibi birbiri ile iç içe geçmiştir. Hiçbir şahsi hesap bu ilmi misyonun üstüne geçemez. Bileğini bükmeye darbecilerin gücünün yetmediği bu partiye içerden zarar verilmesine izin vermeyiz.

"KAZANMAK DIŞINDA İHTİMALİ OLMAYAN BİR SEÇİM"

AKP kadın kollarındaki kardeşlerimiz son bir yılda 72 ilimize gittiler. Kadınlara verdiğimiz desteklerini yerinde anlattılar.

Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. Kabinemizle milletimize eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. 81 şehirde 85 milyon vatandaşımıza ulaşma ve gönlünü kazanma amacıyla seçim gününe kadar çalışacağız. Hemen ardından da 2023 seçim zaferinin temsili olarak 23 milyon üye hedefiyle yola çıkacağız.

Bu bizim için zor bir şey değil. Şu anda 11 milyonu aşkın üyemiz var. Her üyemiz bir üye daha ilave ederse, işte seçimi kazandık demektir.

Bu zatın muhafazakar genç kadınlara seslenmesi yok mu? İnsanda biraz utanma olsa bu lafları ağzına almaz. Bunlarda yalan gibi, çarpıtma gibi utanmazlık da diz boyu. Milletimiz inşallah, şayet yürekleri yeter de sokağa çıkacak yüzleri olursa orada bunlara hak ettiği cevabı verecektir.

ALTILI MASA

Bugüne kadar sosyal fay hatlarını harekete geçirmeye çalışmaktan, sınırlarımızı taciz etmeye kadar her yolu deneyenlerin artık sabrı kalmadı. AKP'yi tökezleterek ülkeyi büyük ve güçlü Türkiye rotasından çıkarmak için her şeyi yapmaya hazırlar. Öyle ki Kılıçdaroğlu'ndan medet ummaya başladılar. Altılı masa diye milletin önüne koydukları yapı sirk çadırından hallice bir yere dönüştü. Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin önünden geçtiği bir oluşumdan bahsediyoruz. Bir de bölücü örgütün uzantılarından yedikleri zılgıtlar var. Her gün bir HDP'li bunlara posta koyuyor, inceden şantaj yapıyor ama sesleri çıkmıyor.

Masadaki ortaklarından bir diğeri işi mezhep fitnesini alevlendirmeye kadar götürüyor. Ama herkes sus pus. Karşımızda işte böylesine uyduruk bir masa, her tarafı dökülen bir ittifak var.

Şöyle bir düşünün, bunlar mı Türkiye'nin güney sınırındaki terörle mücadele harekatını yönetecek? Bunlar mı Karadeniz'deki savaşta tarafları bir araya getirerek çözümün adresi olacak? Bunlar mı dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik sıkıntıdan kurtaracak? Bunlar mı küresel ekonomik krizi fırsata dönüştürecek?

"ENFLASYONU DÜŞÜRECEK OLAN BİZİZ"

Bugün insanlarımızın geçim sıkıntısı meselesi olabilir. Ama şunu da bilmemiz lazım ki, dünya nasıl bir girdaptan geçiyor. Bunu da göreceksiniz. Tıpkı geçtiğimiz 20 yıldaki eser ve hizmetlerde olduğu gibi, insanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da, enflasyonu düşürecek olan da, ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturacak olan da biziz."

Türkiye AKP ile ve cumhurbaşkanı olarak bizimle yola devam etmesi için binlerce sebep sayabiliriz.

İşte bu hakikakatlerle milletimizin huzuruna çıktığımızda karşımıza dikilenlerin kağıttan kaplan olduğu anlaşılacaktır.

İnsanlık tarihinin en ciddi ve geniş çaplı krizlerinden birini yaşıyor. Salgın ekonomideki dengeleri ve alışkanlıkları alt üst etti. Üretim aksadı, tedarik zincirinde kırılmalar oldu. Salgın kaynaklı sıkıntılardan gelişmiş ülkeler dahi etkilendi. İşte son olarak FED'in attığı adımı gördünüz. Niye acaba? Amerika'da böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil.

Vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Ekonomik olarak bizden çok daha zengin ülkelerde rastlanan vahim görüntüler ülkemizde yaşanmadı. Bu kritik süreçte muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide kontak kapatmadığımız gibi üretimi sürdürdük.

"ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

İhracatla birlikte istihdamda da önemli bir ivme yakaladık. Dünyadaki pek çok ülke istihdam konusunda sıkıntılar yaşarken, biz 30,4 milyon rakamını yakaladık. Turizmde de bu senenin gerçekleşmeleri son derece umut verici. 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüme kaydettik. Tarımda açıkladığımız yüksek alım fiyatları, primler ve desteklerle çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik.

Rusya-Ukrayna savaşıyla tarihi zirveleri zorlayan petrol, doğalgaz ve emtia fiyatlarına karşı vatandaşımızın yanındayız.

Mandacı ekonomistler, tetikçi akademisyenler, milletin felaketinden rant devşirmeye çalışan kifayetsiz muhterisler ne derse desin, Türkiye 21. yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacaktır. Yeter ki biz, bu süreçte umudumuzu kaybetmeyelim. Yeter ki biz, felaket tellallarının ufkumuzu karartmasına izin vermeyelim.

Şu an aşılmaz görünen engeller, önümüzden birer birer kaybolacaktır. Çünkü bu kutlu davanın sahibi haktır."