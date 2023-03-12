Son Dakika: Erdoğan ve Bahçeli Hatay'a gitti
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Esenboğa Havalimanı'ndan Hatay'a hareket eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Bölgede, Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaret edecek Erdoğan'ın, Samandağ'da muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantı yapması bekleniyor.
Erdoğan'ın, Antakya'da, Katar'dan gelen konteynerlerin kurulduğu alanı ve Defne'deki konteyner sahra hastanesini de ziyaret etmesi öngörülüyor.
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