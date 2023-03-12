Son Dakika: Erdoğan ve Bahçeli Hatay'a gitti

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 14:45

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 14:50

Esenboğa Havalimanı'ndan Hatay'a hareket eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

Bölgede, Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaret edecek Erdoğan'ın, Samandağ'da muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantı yapması bekleniyor.

Erdoğan'ın, Antakya'da, Katar'dan gelen konteynerlerin kurulduğu alanı ve Defne'deki konteyner sahra hastanesini de ziyaret etmesi öngörülüyor.