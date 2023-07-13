Son dakika... Erdoğan ve Bahçeli Saray'da görüşecek!
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli ile saat 14.00'da Saray'da görüşeceği aktarıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi saat 14.00'da Saray'da gerçekleşecek.
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