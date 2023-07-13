Son dakika... Erdoğan ve Bahçeli Saray'da görüşecek!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli ile saat 14.00'da Saray'da görüşeceği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2023 - 13:43
Son dakika... Erdoğan ve Bahçeli Saray'da görüşecek!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi saat 14.00'da Saray'da gerçekleşecek.


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