Son dakika... Erdoğan ve Bahçeli Saray'da görüşecek!

Yayınlanma: 13.07.2023 - 13:43

Güncelleme: 13.07.2023 - 13:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi saat 14.00'da Saray'da gerçekleşecek.