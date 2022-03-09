Son Dakika: Erdoğan yarın, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin art arda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Yarın Türkiye’de gerçekleşecek olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmesi öncesi kritik bir gelişme yaşandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın telefon görüşmesi gerçekleştirileceği açıklandı. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının ve dışişleri bakanlarının toplantısının ele alınması bekleniyor.
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