Son Dakika: Erdoğan yarın, ABD Başkanı Biden ile görüşecek

09 Mart 2022 Çarşamba, 21:52

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin art arda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yarın Türkiye’de gerçekleşecek olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmesi öncesi kritik bir gelişme yaşandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın telefon görüşmesi gerçekleştirileceği açıklandı. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının ve dışişleri bakanlarının toplantısının ele alınması bekleniyor.