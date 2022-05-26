Son Dakika... Erdoğan yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: TURKEN belgelerini açıklamıştı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etik Eğitimi İşbirliği Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TURKEN Vakfı belgelerine ilişkin "Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek. Böyle bir rezilliğe asla izin veremeyiz. Kaldı ki bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir. İşini yapan her kamu görevlisinin teminatı hukukun ta kendisidir" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etik Eğitimi İşbirliği Programı'nda konuşma yaptı. Geçen günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun TURKEN Vakfı'nın belgelerini açıklaması siyaset gündemini hareketlendirmişti.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosu hakkında "Böyle bir rezilliğe asla izin veremeyiz. Kaldı ki bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir" dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları:
"Etik kurulumuzun çabalarını destekledim, desteklemeyi sürdürüyorum. Türkiye, dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip devletlerinden. Ülkemiz geçmişte uzunca bir vakit vesayetle, darbelerle, yapısal sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Kamuda da kimi zaman ideolojik bağnazlık, kimi zaman ahlaki aşınma diyebileceğimiz zafiyetler yaşanmış olabilir ama bu milletin mayası sağlam olduğu için üstesinden geldik. Geçen 20 yılda ülkemiz, kamu hizmetlerinin kalitesi ve yaygınlığı hususunda da önemli mesafe kat etmiştir. Eksikleri bu kadar kısa sürede elde etmek elbette kolay olmadı.
FETÖ'den PKK'ye kadar çeşitli terör örgütü ile iltisakı yüzünden kamudan ihraç edilen çok sayıda personel oldu. Her bir kamu personeli için gereken işlemler yapılmaktadır. Son dönemde sıklaşan şekilde ana muhalefet partisinin başındaki zatın kamu görevlilerine hakaret ettiğini, bürokratları açıkça tehdit ettiğini görmeye başladık. Elbette herkese eleştirilebilir. Biz de geçmişte valisinden hakimine pek çok kamu görevlisini hukuka uygun olmadığını düşündüğümüz iş ve işlemleri sebebiyle tenkit ettik. Ortaya çıkan iş ve işleme de riayet ettik. Çünkü demokratik hukuk devletinde olması gereken budur.
KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
Bu kişi kendisine oy vermedi diye kimi zaman işçiye, kimi zaman çiftçiye hakaret ettiği gibi kimi zaman da kamu görevlilerini alenen hedef göstermektedir. Peki, verdiği karar için hakimi, işlem için polisi, attığı imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Demokraside böyle bir usül olabilir mi? Asla. Kamu görevlilerinin etik meselesini konuştuğumuz platformda aynı zamanda kamu görevlilerinin hakkını, onurunu savunmak da görevimizdir. Kamu görevlilerimize hukuk sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Çünkü bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek. Böyle bir rezilliğe asla izin veremeyiz. Kaldı ki bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir. İşini yapan her kamu görevlisinin teminatı hukukun ta kendisidir. Tüm kamu görevlilerimiz müsterih olsunlar.''
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