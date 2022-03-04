Son Dakika: Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'a teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 19:42
Son Dakika: Erdoğan, Zelenski ile görüştü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle telefonda görüştü.

Zelenski Twitter'dan yapığı açıklamada, "Türkiye'nin düzenli desteği için minnettarız. Rusya Federasyonu'nun devam eden saldırıları ve nükleer terörizmi hakkında kendisini bilgilendirdim. Saldırganlığı bitirmeliyiz" dedi.

JOHNSON'LA DA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-İngiltere ilişkileri ele alındı.


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