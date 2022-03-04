Son Dakika... Zelenski: Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi
Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki çıkan yangının ardından açıklamalarda bulunarak, "Rus ordusu Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı. Rus tankçıları, nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu bir terördür" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ne yönelik saldırılarının ardından açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy, Rusya’nın Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırmasının ardından yaptığı açıklamada, "Rus tankçıları, nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu bir terördür" dedi.
Zelenski ayrıca, Rusya’yı nükleer santraline 6 reaktörüne tanklarla saldırmakla suçladı.
"AVRUPA ARTIK UYANMALI"
Zelenski bugün erken saatlerde yaptığı açıklamalada ise, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa’nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Rus tankları nükleer birimlere ateş ediyor. Bunlar termal kameralarla donatılmış tanklardır. Yani nereye ateş ettiklerini biliyorlar" dedi. Zelenskiy, "Avrupalılar, politikacılarınıza Rus güçlerinin Ukrayna’daki nükleer santrale ateş ettiğini söyleyin" ifadelerini kullanmıştı.
ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, Almanya ve Polonya’nın yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan liderlerle de temas halinde olduğunu söyleyen Zelenski, şunları kaydetti:
Zaporijya’daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu vurgulayarak Çernobil Nükleer Santrali’nde ise geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlatarak uyarıda bulundu. Ukrayna’daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu açıklayan Zelenskiy, “Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur. Bu Avrupa’nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa’nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa’nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin.
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