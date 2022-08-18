Son Dakika: Erdoğan, Zelenski ve Guterres'in katıldığı Lviv'deki üçlü zirve sona erdi
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren zirve sona erdi. Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı. Zelenski, İstanbul tahıl anlaşmasını, Zaporojye nükleer güç santrali (NGS) etrafındaki durumu ve askeri işbirliğini görüştüklerini belirtti.
Üçlü zirve için Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentine giden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Potoçki Sarayı'nda bir araya geldi.
İkili görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterris’in katılımıyla üçlü görüşme yapıldı. Yaklaşık 40 dakika süren Erdoğan-Guterres-Zelenski görüşmesinin dakikalar önce sona erdiği aktarıldı.
Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.
ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA
Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Lviv’deki görüşme sırasında, Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl girişimini iyileştirme olasılığını, Zaporojye NGS etrafındaki durumu değerlendirdik. Ayrıca savunma işbirliği konularına değindik” diye yazdı.
ZİYARETİN ANA GÜNDEM MADDELERİ
24 Şubat’ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile tarihi Potocki Sarayı’nda yapacağı görüşmesinde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerini tüm yönleriyle değerlendirecek.
Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın aile şirketi Baykar’ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.
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