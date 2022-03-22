Son Dakika: Erdoğan: Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum

22 Mart 2022 Salı, 19:25

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin, “Bu gidişata bir an önce son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum. Barış için çaba gösteriyoruz. Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak görüyoruz“ dedi.

Rutte ise, “Türkiye AB için önemli bir ortaktır” dedi. Rutte, Hollandalı gazetecinin, “Türkiye, Rusya’ya yaptırım uygulamıyor” sözlerine de yanıt verdi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye olarak Ukrayna’da yaşanan krizin başından bu yana net bir tutum takındık. Sağduyu çağrısı yaptık. Maalesef oradaki insani dram artarak devam ediyor. Bu gidişata son vermek için yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyoruz.





Zelenski ve Putin ile görüşmelerimi sürdürüyorum. Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören düşüncemizi sürdüreceğiz.



ERDOĞAN'DAN KARADENİZ'DEKİ SERSERİ MAYIN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanımız Lviv’de mevkidaşlarıyla görüştü. Ateşkes ve barışa giden yolda elimizden geleni yapacağımızı vurguladık. Diplomasinin tek çıkış yolu olduğunu biliyoruz.





Avrupa Birliği’nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan, artık üyelik müzakerelerini açmasını Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz.





(Odesa limanından sürüklenen mayınlar) Bu şuanda konuşuluyor görüşülüyor. Bununla ilgili olarak MSB her türlü tedbirini almakta. Gereği neyse bunlar da yapılacaktır, yapılmaktadır. Endişeniz olmasın.

Rutte ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Türkiye (NATO'da) ittifak için çok büyük siyasi ve askeri öneme sahiptir.





Türkiye AB için önemli bir ortaktır.





Rusya’nın işgalini kınıyoruz. Komşusunu işgal ederek Putin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir.

"MONTRÖ SÖZLEŞMESİ'Nİ UYGULAYAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Rutte şöyle devam etti:

Kilit ekonomik ortaklarız. 8'den 11 milyara artan bir ticaret hacmi gördük. Ara hedef olarak 15, nihai hedef olarak 20 milyar dolar belirledik. Bugünkü odağımız sadece ikili ilişkilerimiz değildi. Dünyada olanlara da odaklandık. Çünkü çok taraflı düzeyde de birlikte çalışıyoruz. İki ülke de NATO üyesi. Türkiye ittifak için çok büyük siyasi ve ekonomik öneme haizdir.





İkimiz de Rusya'nın işgalini kınıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi bölgesel barış ve istikrara büyük bir darbedir. Mariupol'da yapılan bombardıman ve bunun sivil nüfusu terörize etmekten başka bir amacı yoktur.





Türkiye bu ihtilafta (Rusya-Ukrayna müzakereleri) kilit bir rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum. İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye’yi (arabuluculukta) desteklediğimizi söylemek isterim.





Montrö Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye çözüm için üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor.





Halihazırda dünyadaki diğer ülkelerde daha fazla mülteci barındırıyorsunuz ve bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Bu akşamki görüşmelerimiz ilişkilerimizi daha fazla geliştirdi.

'TÜRKİYE, RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAMIYOR' SÖZLERİNE RUTTE'DEN YANIT

Hollandalı gazetecinin, “Türkiye, Rusya’ya doğrudan yaptırım uygulamıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusuna yanıt: