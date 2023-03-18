Son Dakika... Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı: 'Yeter ki fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayalım'

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 14:56

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 15:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu üzerine serpilen ölü toprağını kaldırdığı tıpkı bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır. Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir. Yeter ki fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayalım. Yeter ki birliğimize, kardeşliğimize halel getirmeyelim.

Çanakkale Kurtuluş Savaşımızın adeta provasıdır. Çanakkale birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir engel olamayacağını bize göstermiştir.

''ÇANAKKALE RUHU İLE SARABİLİRİZ''

Özellikle deprem ve sel felaketi ile yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhunu dirilterek sarabiliriz. Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla kardeşlikle gelebiliriz.

Rabbim ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylesin diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Çanakkale Deniz Zaferimizin 108. yıldönümünü tekrar tebrik ediyorum. Anafartalar Komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün komutanlarımızı, kahraman Mehmetçiklerimizi rahmetle anıyorum."