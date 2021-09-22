Son dakika: Erdoğan'dan "Afgan göçmen" açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afgan göçmenler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmeleri için ABD'de bulunan Erdoğan, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." açıklamasında bulundu.
Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD'nin mi alması gerektiği sorusu üzerien Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez." ifadelerini kullandı.
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