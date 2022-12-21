Son dakika: Erdoğan'dan asgari ücret sorusuna yanıt

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e girişinde asgari ücret sorusuna yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2022 Çarşamba, 12:22
Son dakika: Erdoğan'dan asgari ücret sorusuna yanıt
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı için Meclis'e giriş yaptığında gazetecilerin asgari ücrete dair sorusunu yanıtladı.

Erdoğan, "Bugün açıklama olur mu, bekleyelim mi?" sorusuna "Beklemeye devam" yanıtını verdi.

Bakan Bilgin de Meclis'te benzer soruyu yanıtladı. Dün uzlaşı sağlanamadığını belirten Bilgin, "Süreç devam ediyor" dedi.


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