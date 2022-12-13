Son Dakika: Erdoğan'dan EYT açıklaması

13 Aralık 2022 Salı, 18:09

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Antalya'nın Finike, Kumluca ve Demre ilçelerini etkileyen sel felaketine yönelik konuşan Erdoğan, bu 3 bölgenin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. 13 bin 200 dekar arazinin zarar gördüğünü bildiren Erdoğan, SGK ve vergi borçlarının ertelendiğini duyurdu.

Erdoğan, "Enerji, ulaştırma ve ticari konular zirvemizin ana gündem maddelerini teşkile edecektir. Bu vesileyle ayrıca ilişkilerimizin akdi zeminini kuvvetlendirmek üzere muhtelif anlaşma metinlerini de imzalayacağız. Böylelikle enerji, ticaret, ulaştırma, gümrük, ekonomi, eğitim, bilim ve kültür alanlarından sorumlu kurumlarımız arasında etkin işbirliği mekanizmalarını desteklemiş olacağız. Avaza'daki görüşmelerimizde bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunacağız. Maksadımız sadece 3 ülke halkı için değil kardeş Türk devletleri ve bölgemiz için daha müreffeh ve güvenli bir gelecek inşa etmektir. Başta Türk devletleri teşkilatlarımız olmak üzere çok taraflı platformlardaki işbirliğimizin geliştirilmesi de hedeflerimiz arasındadır. 21'inci yüzyılın bir Türk asrı olması için kardeşliğimizi her alanda perçinlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DEVLET NEREDE?' SORUSUNU SORDURTMADIK"

"Diplomaside çevremizde bir güvenlik kuşağı oluşturmanın adımlarını atarken ülkemiz sınırlarında ise vatandaşlarımıza devletin gücünü her fırsatta hissettiriyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye, özellikle afet yönetiminde ve afet sonrası yaraların sarılmasında dünyada örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Son Düzce depreminde 'devlet nerede?' sorusunu sordurmamışsak Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizi etkileyen sel ve su baskınları sonrasında da tüm imkanlarımızı insanımız için seferber ettik. Bu kapsamda müdahale çalışmalarını başlattık. Toplam 13 bin 200 dekar tarım arazisi ve seralarda zarar meydana gelmiştir. Ayrıca konut, iş yeri ve araçlarla ilgili zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçemizde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alınmıştır. SGK ve vergi borçları ertelenmiştir" şeklinde konuştu.

SURİYE'YE OLASI HAREKAT

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenleneceği konuşulan harekata ilişkin soruya "Bu işin adresi, tarihi verilmez. Soçi mutabakatında Sayın Putin ile vardığımız hedefler belli. Bunu kendisine tekrar hatırlattım. Pençe Kilit'te attığımız adımlar neyse Suriye'nin kuzeyinden topraklarımıza karşı yapılan saldırılara sessiz kalmamız mümkün değil. Dost Rusya ile birlikte burada atacağımız adımlarda birlikte, beraber karar ve belki de uygulamayı yapma noktasında kendisinden destekleri de istedik. Bu konuda taviz veremeyiz" ifadeleriyle yanıt verdi.

EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeye yönelik de konuşan Erdoğan, "Bu konuyu bu ay sonuna kadar neticelendireceğiz. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin detayları sorulan Erdoğan, "Devlet Beyle birçok konuyu görüştük. İkimizin oyu parlamentoda Anayasa değişikliğine yeterli değil. Gerek başörtü meselesi gerek aile konusunda Anayasa değişikliği konusunda parlamentodaki diğer partilerin destek vermesi işimizi kolay kılacaktır. Onun için de grubumuz bu çalışmaları Cumhur İttifakı ile beraber yürütüyor. Temennimiz parlamentodaki diğer partilerin vereceği destekle bu sayıya ulaşmak ve değişikliği yapmaktır" şeklinde konuştu.