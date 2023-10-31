Son dakika... Erdoğan'dan 'Hepatit A aşısı' açıklaması: 'Artık ülkemizde üretilecek'

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:39
Son dakika... Erdoğan'dan 'Hepatit A aşısı' açıklaması: 'Artık ülkemizde üretilecek'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak" ifadesini kullandı.


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