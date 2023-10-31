Son dakika... Erdoğan'dan 'Hepatit A aşısı' açıklaması: 'Artık ülkemizde üretilecek'

Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:39

Güncelleme: 31.10.2023 - 14:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak" ifadesini kullandı.