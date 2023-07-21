Fahrettin Koca inkâr etmişti: Hepatit A aşısı bulunamıyor!

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 03:00

Gazetemizin, “Sağlık Bakanlığı depolarında Hepatit A aşısı bulunmadığını” gündeme getirmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır” açıklaması yaptı.

Ancak, Genel Sağlık-İş’in yaptığı çalışmaya göre Adana’da bazı Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) yeni gelen aşıların arasında da “Hepatit A” yok. Temmuz başından beri aşının olmadığı Adana’da ASM’lerin çocukluk çağı aşısı olan Hepatit A’yı yapamadıkları için erteleledikleri öğrenildi. Sahadan gelen bilgiler doğrultusunda aşının bulunmadığını ifade ettiklerini belirten Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, “Bakan Koca gibi sosyal medya başında değil, sahadayız. Bakanın demek ki sahada yaşanan sıkıntılardan haberi yok” dedi.

Hepatit A aşısının Sağlık Bakanlığı depolarında bulunmadığını gazetemiz Cumhuriyet gündeme getirmişti.

(Derya Uğur)

SALGIN YALANLANMIŞTI

Uğur, “Toplum sağlığı için çok önemli olan bir aşı bebeklerimize yapılamıyor” açıklaması yapmıştı. Daha önce de “kızamık salgını” iddialarını yalanlayan ve daha sonra “Kızamıkta vaka artışı doğru” açıklaması yaparak “aşı” uyarısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hepatit A aşısının yokluğuna ilişkin iddiaların” asılsız olduğunu savundu.

Koca, “Stoklarımızda 312.000 doz Pediatrik Hepatit A Aşısı bulunuyor. 1 milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır” açıklamasını yaptı. Ancak Genel Sağlık-İş’in yaptığı çalışmaya göre Adana’da ASM’lere yeni aşılar gelmesine karşın bu aşıların arasında “Hepatit A” aşısı bulunmuyor. Temmuz başından bu yana Adana’da Hepatit A aşısı yok. ASM’ler çocukluk çağı aşısı olan Hepatit A’yı yapamadıkları için erteliyor.

‘HALKA ÖDETİYORLAR’

Uğur, “Akılcı, planlı, bilimsel iş göremiyorlar. Onların yönetememesinin bedelini halk sağlığı ile ödüyor. Acı olan da bu” ifadelerini kullandı.