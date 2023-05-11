Son Dakika: Erdoğan'dan ilk Muharrem İnce yorumu!

Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:59

Güncelleme: 11.05.2023 - 16:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak'ta açıklamalarda bulundu.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin seçimlere az süre kala Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi gündeme bomba gibi düştü.

İnce'nin kararı sonrası Erdoğan'dan ilk yorum geldi. Erdoğan, "Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş, niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Ne oldu da çekildi, bilemiyorum. Biz yola diğerleri ile devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Pazar günü inşallah balkon konuşmamızın hazırlığını yaptınız mı? Sandıklar patlamalı.

Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş, niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Ne oldu da çekildi, bilemiyorum. Biz yola diğerleri ile devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar.

Önlerine gelene makam mevki vadederek bu ülkenin yönetimine talip olunur mu? İşte bu Selo, kimdir bu Selo? Bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan haindir. 51 Kürt kardeşimizi öldüren bu Selo, şimdi Kılıçdaroğlu, diğerleri, bunu kurtarmak için canhıraş çalışıyorlar. Başaramayacaksınız. Allah'ın izniyle biz geliyoruz yine, başaramayacaksınız.

LGBT gibi sapkın adımlara mavi boncuk dağıtarak belki İstanbul'un belli semtlerinden alkış alabilirsin ama bu milletin evlatları bu ülkeyi sana teslim etmez. Bu CHP LGBT'ci mi, HDP LGBT'ci mi, İYİ Parti LGBT'ci mi, o yanlarındaki yavrular, onlar da aynen sessiz kalarak kabul ediyor mu? Fakat AK Parti'ye LGBT sızamaz, MHP'ye sızamaz, Cumhur İttifakı'na sızamaz. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz.

"HER TÜRLÜ SERTLİĞİ KABUL EDERİZ"

Pazar gününe kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? Kardeşlerim birileri bizi seçim döneminde özellike havayı biraz germekle suçluyor. Ama kalkıpta terör örgütünün nasıl germek istediğini konuşmuyorlar. Biz ülkemizin ve milletimizin menfaatleri söz konusu olduğunda değil havayı germek gerekirse dünyayı da yerle bir ederiz. Bizim sevgimiz gibi öfkemiz de milletimiz içindir. Kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz.

Bu seçimlerde her türlü sertliği kabul ederiz. Kimi FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor, kimi kürsüde diliyle çirkinleşiyor, kimi sokakta insanımıza sataşarak çirkinleşiyor. Siz ülkemizdeki siyasi iklime bakın ve kimin çirkinleştiğine karar verin.

KILIÇDAROĞLU HEDEFTE

Bay bay Kemal'in hastanelerinden de memnun musunuz? O hastanelerde ölenler rehin kalıyordu. Senin gidecek yerin yok bay bay Kemal. Bakalım nasıl hesap vereceksin. Türkiye genelinde 850 bin kapasiteli yurtlar yaptık, gençlerimizi asla arka bahçemiz olarak görmedik. Gençlerimizin bizden aldığı bayrağı daha ileri taşıyacaklarından emin olduk. Kendilerine Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa etme teklifinde bulunuyoruz.

Mecut belediye başkanı alt yapı adına bir şey yapıldı mı? Ne yapıldıysa Melih Bey döneminde yapıldı. İstanbul da öyle, İzmir rezalet. Pazar günü dersini verelim ardından da yerel yönetimlerde dersini verelim."