Son Dakika... Erdoğan'dan İYİ Parti'ye çağrı: 'Konumunu yeniden gözden geçirir'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İYİ Parti'ye çağrı yaparak, "Temenni ederiz bir dönüşüm yaparak gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" dedi.

AA
17 Kasım 2022 Perşembe, 13:05
Son Dakika... Erdoğan'dan İYİ Parti'ye çağrı: 'Konumunu yeniden gözden geçirir'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Endonezya dönüşünde beraberindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kamuoyu yoklamalarında Millet İttifakı'nın gerisinde görünen Erdoğan, İYİ Parti'ye çağrı yaparak "Temenni ederim ki konumunu gözden geçirir" dedi.

İstikal Caddesi'ndeki 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili soruya Erdoğan, "'Yaklaşan seçimlerle bağlantılıdır’ gibi bir ifade terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun parçası" yanıtını verdi.

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