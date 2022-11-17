Son Dakika... Erdoğan'dan İYİ Parti'ye çağrı: 'Konumunu yeniden gözden geçirir'

17 Kasım 2022 Perşembe, 13:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Endonezya dönüşünde beraberindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kamuoyu yoklamalarında Millet İttifakı'nın gerisinde görünen Erdoğan, İYİ Parti'ye çağrı yaparak "Temenni ederim ki konumunu gözden geçirir" dedi.

İstikal Caddesi'ndeki 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili soruya Erdoğan, "'Yaklaşan seçimlerle bağlantılıdır’ gibi bir ifade terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun parçası" yanıtını verdi.

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