MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan, açıklanmayan rakibine karşı da kaybediyor

"Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdığan olarak açıklandı. Millet İttifakı'nın ise adayı halen açıklanmadı. Bugün itibarıyla Erdoğan'a ve rakibine oy verme davranışınız nasıl olur" sorusuna verilen yanıtta oranlar şu şekilde:

Kararsız: Yüzde 6

Kesinlikle Erdoğan'ın rakibi kim olursa ona veririm: Yüzde 44

Oyumu Erdoğan'ın rakibine bağlı olarak Erdoğan'a da verebilirim rakibine de verebilirim, farklı birine de verebilirim: Yüzde 14

Rakibi kim olursa olsun oyumu Erdoğan'a veririm: 36