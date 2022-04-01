Son Dakika: Erdoğan'dan 'gençlere tavsiye': 'İmkanınız olursa dünyayı gezin'

01 Nisan 2022 Cuma, 15:08

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Fatih’te Genç Projeler’ programında konuştu. Sosyal medyada 'düzenlenme' yapmak için harekete geçtiklerini söyleyen Erdoğan, gençlere de Türkiye'yi ve dünyayı gezmeleri için tavsiyede bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde: