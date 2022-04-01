Son Dakika: Erdoğan'dan 'gençlere tavsiye': 'İmkanınız olursa dünyayı gezin'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya başta olmak üzere internet mecralarına yeni düzenlemeler için hazırlıklara başladıklarını duyurdu. Erdoğan aynı açıklamasında gençlere tavsiyede bulunarak, "Yakın çevrenizden başlayarak ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın" dedi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Fatih’te Genç Projeler’ programında konuştu. Sosyal medyada 'düzenlenme' yapmak için harekete geçtiklerini söyleyen Erdoğan, gençlere de Türkiye'yi ve dünyayı gezmeleri için tavsiyede bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- "Bizim gençliğimizde maalesef böyle herkesin rahatça ulaşabileceği güzel kütüphaneler spor merkezleri yoktu. Nereyi bulursak orada ders çalışarak sınavlara hazırlanan bir nesildik. Üstelik yokluklara ilave olarak bir de bizim gençlik yıllarımızda ideolojik çatışmaların yol açtığı huzursuzluk iklimi vardı buna rağmen kendimizi fikri olarak geliştirme faaliyetlerimizi sürdürdük.
- Gerçekten de ülkemizi medeniyet değerlerimizi dünyayı anlamaya çalışan bir gayretin içindeydik. Bugün dönüp baktığımda ülkemizin son 40 yılda sahip olduğu kazanımların hepsinin de öncülüğünü zor şartlarda kendini yetiştiren bu neslin yaptığını görüyorum.
- Sizler maddi altyapı ve teknolojik imkanlar bakımından çok şanslısınız ancak bu imkanların aynı zamanda dikkatinizi dağıtma riskinin işinizi zorlaştırdığı da bir gerçektir.
- Sizler imkanlar bakımından çok daha şanslısınız. Sosyal medya kullandığı imkanlar yanında doğru kullanılmazsa bataklık gibi yutma tehdidini içinde barındırıyor. Genel olarak internet mecraları, sosyal medya ciddi düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Biz de vatandaşlarımızın tamamını korumak için benzer çalışmaların hazırlıklarına başladık.
- Hukuki altyapıdan yoksun, sosyal medya ve ticaret platformlarının yol açacağı sorunlar endişelerin çok üzerindedir. Gereken düzenlemeleri en kısa sürede hayata geçireceğiz. Dijitalleşme ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın kitabın yerini tutamaz. Hiçbir dijital mecra sporla elde edilen fiziki performansın ikamesi olamaz. Kağıda basılı kitabı çantanızdan asla eksik etmeyin. Düzenli olarak her gün spora vakit ayırın. Demli bir çay ve kahve eşliğinde yapılan sosyalleşmeyi ihmal etmeyin. Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın. Bunları yaptığınızda diğer mecraların önünüzde bambaşka kapılar açtığını göreceksiniz."
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