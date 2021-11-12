Son dakika... Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli 3 kişi tutuklandı
Son dakika... İstanbul’daki Çamlıca Kulesi’nden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrailli 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan tutuklandı.
İddiaya göre, geçtiğimiz gün Üsküdar’daki Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O. adlı evli çifti ile bir kadın, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çekti.
Kuledeki çekim sırasında kendi aralarında konuşan 3 şüphelinin kayıt yaptıkları sırada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürüldü.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının sonrasında ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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