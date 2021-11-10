Son dakika: Erdoğan'ın hedefinde 10 Kasım'da da Kılıçdaroğlu var

10 Kasım 2021 Çarşamba, 12:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nca Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Burda bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, Atatürk'ü anma töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, "Şayet Gazi hayatta olsaydı, bunları o partiden sopayla kovalardı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan devamında, "Eğer bu ülkede Gazi'nin, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa, o da biziz." diye konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Eğer bu ülkede Gazi'nin siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz.

Atatürk isminin arkasına sığınanlar, Allah aşkına soruyorum ne yapıyorlar? Maalesef kendi ülkeleri ve milletleri aleyhine hangi faaliyet varsa onun değirmenine su taşıyan, garip olmanın ötesinde çarpık bir Atatürk istismarcısı kesimle karşı karşıyayız.

Düşünün, bizi gidip Avrupa'ya şikayet edenler bir şey olur mu? Batı'nın büyükelçilerine bizi şikayet edenlerden bir şey olur mu? Mektup yazıp onlara teslim edenlerden bir şey olur mu? Her şey bir yana, sadece son günlerde yaşananlar bile bu çarpıklığın hangi boyutlara vardığını göstermeye yeter.

Türkiye bunca güvenlik krizi yaşadı, terör örgütleri saldırdı, sınırları kuşatılmaya çalışıldı, ekonomik tuzaklara maruz kaldı, güya Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin başındaki zatın bunların hiçbiri için yabancı büyükelçilere Türkiye'nin çıkarını korumak adına mektup yazdığını hatta ima yollu bir cümle kurduğunu görmedik, duymadık. Ama ülkenin en büyük yatırımını engellemek için tamamı yanlış, tamamı yalan ifadelerle kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor, yetmiyor yabancılara mektup yazıp Türkiye'ye karşı ittifak çağrısı yapıyor. Şayet Gazi hayatta olsaydı, bunları o partiden sopayla kovalardı."