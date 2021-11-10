10 Kasım'da Atatürk'ü ilk sayfadan anamadılar

10 Kasım 2021 Çarşamba, 10:07

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, yaşamını yitirişinin 83'üncü yılında tüm yurtta anılıyor.

Tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat dururken, yurttaşlar Atatürk'e saygı duruşunda bulundu. Siyasiler ve birçok kuruluş da Atatürk'ü anan mesajlar yayımladı.

Bununla birlikte Atatürk'ü 10 Kasım'da tek satır dahi anamayanlar oldu. İktidara yakınlığıyla bilinen gazetelerin ilk sayfalarında Atatürk'e yer vermediği görüldü.

Atatürk'ten bahsetmeyen gazeteler arasında Türkiye gazetesi, Nurculara yakınlığıyla bilinen Yeni Asya, Yeni Akit, Diriliş Postası, Milat, Milli Gazete ve Yenisöz yer aldı.

İşte o gazetelerin ilk sayfaları: