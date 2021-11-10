10 Kasım: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anılıyor

10 Kasım 2021 Çarşamba, 09:05

Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ebedi başkomutan, Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında tüm yurtta saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te yurttaşlar saygı duruşunda bulundu.

İstanbul'da ise hayatın durduğu noktalardan biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Sürücüler 09.05'te kontak kapatıp, araçlarından indi, saygı duruşunda bulundu. Bu anlar havadan ve yerden görüntülendi.

DOLMABAHÇE'DE 09.05

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'bedenen' hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda da duygu dolu anlar yaşandı. Ata'ya saygı için alanda bekleyen yüzlerce yurttaş, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

ANKARA'DA 09.05

Ankara'nın en işlek noktalarında da hayat, Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında yurttaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti. Saygı duruşu sırasında duygulanan pek çok yurttaş oldu.

SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU

Maltepe D-100

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Kağıthane - Dolmabahçe Tüneli