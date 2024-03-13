Son dakika... Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı: 1 polis şehit, yaralılar var
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibi, Şırnak İdil’de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2’si polis memuru 3 kişi yaralandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Şırnak'ta miting düzenledi.
Mitingdeki konuşması sona erdikten sonra Mardin'e geçen Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi ise yaralandı.
Erdoğan, Mardin'deki mitinginin bitiminde kazayla ilgili "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum" açıklaması yaptı.
(Fotoğraf: Arşiv)
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