Son dakika... Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili iddialara Saray'dan ilk tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyadaki iddialar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "yanıt" niteliğinde bir paylaşım geldi. Altun, paylaşımına "Dosta güven, düşmana korku…" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2021 Çarşamba, 13:18
Son dakika... Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili iddialara Saray'dan ilk tepki
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyadaki iddialar üzerine Saray'dan ilk tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabı üzerinden yanıt niteliğinde bir video paylaştı.

Altun video paylaşmında, "Dosta güven, düşmana korku…" notunu düştü.

"ŞEYTANCIKLARA İTİBAR ETMEYİN..."

"Yeliz" lakaplı AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı da Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Reis şimdi İstanbul'dan Ankara'ya geldi, turp gibi maşallah,ısırmaya kalkanların dişleri kırılır... Şeytancıklara itibar etmeyin...." ifadelerini kullandı.



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