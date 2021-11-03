Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Teyit ettim...

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, sosyal medyada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2021 Çarşamba, 13:04
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Teyit ettim...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada gündeme getirilen iddialar hakkında gazeteci Orhan Uğuroğlu bir paylaşım yaptı.

"KESİN BİLGİ" DİYEREK AÇIKLADI

Gazeteci Uğuroğlu, Twitter hesabında Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin "Teyit ettim. Kesin bilgi" diyerek şu paylaşımı yaptı:

“Teyit ettim. Kesin bilgi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünden bu yana gelişen herhangi sağlık sorunu kesinlikle yok... AKP grup toplantıları 2 haftada bir yapılıyor... Grup toplantısının da iptali söz konusu değil."



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